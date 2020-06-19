Молодая интернациональная семья живет в Нижней Матрёнке

ВОПРЕКИ ВСЕМУ

Молодая семья Овцыновых очень интересной мне показалась по своему созданию: она интернациональная. Муж Александр — местный житель, а его супруга тоже с детства проживает в этих краях, только Кристина — армянка.

— Мама у нас иностранка, — в шутку выразился о ней спутник жизни.

Лично у меня возник тут же вопрос: как же её отец согласился на такой союз? И, если в советское время подобные браки были не новостью, особенно среди горожан, в горных же сёлах и аулах от традиций мало отступали, выдавая дочерей замуж за своих земляков, по тому же принципу женили и сыновей. После постепенно всё вернулось на круги своя. Армяне строго чтут обычаи своих предков, что очень хорошо. Автору этих строк не раз приходилось с ними общаться. Как-то один строгий папа и вовсе сказал про младшего сына: женится на девушке, на которой я разрешу.

Подумалось: видимо, непросто молодому нижнематрёнцу было бороться за свою любовь… Только все знают: коль она настоящая, то всепобеждающая и всё сносящая на своем пути. В том числе, как это печально ни звучит, и родителей.

— Мы долго моему папе Михаилу не говорили о том, что готовимся к свадьбе, — улыбаясь, вспоминает Кристина. — Мама Оксана, конечно, сразу знала, но переживала, как сказать-то ему.

— У тестя, разумеется, был шок, когда узнал. И это мягко сказано, — смеётся глава семьи. — Теперь-то, понятное дело, всё идёт своим чередом. Да и выбор дочери надо уважать.

ВЛЮБИЛСЯ УЧИТЕЛЬ В УЧЕНИЦУ

Чем дольше я разговаривала с Овцыновыми, тем больше ими очаровывалась и удивлялась истории их семейной жизни.

Оказывается, это сейчас Саша трудится механизатором в ООО «Евроланд», а вообще-то, по образованию он учитель информатики, окончивший физико-математический факультет Липецкого педуниверситета. 3 года парень отработал в школе.

— Кристина тогда училась в 11-м классе и очень понравилась мне. Сначала, правда, как умная и спокойная ученица, — продолжает Александр.

Учительская зарплата невелика, поэтому он решил уйти из стен школы и освоить новую профессию. Работал и на «Индезите», и в других местах, пока вновь не вернулся на малую родину да опять не повстречался со своей ученицей. Так, 7.07.2017-го они создали семью. Весёлую свадьбу сыграли в местном ДК.

То, что хозяйка отлично воспитывалась в духе своего народа, видно становится при малейшем общении с Кристиной. Она при разговоре больше молчала и улыбалась. За всё отвечал хозяин, вспомнивший, как его выбор горячо поддержала старшая сестра Наталья, которой девушка сразу понравилась за свою доброту и покладистость.

Тут к нам присоединился самый старший житель этого дома и основатель рода — Александр Михайлович Овцынов, всю жизнь проработавший в местном хозяйстве. Решила узнать его мнение по поводу интернациональной семьи сына. Был ли конфликт по этому случаю? Мало ли!

— Нет! — категорично заявил он. — Невестка мне нравится, уважаю. Делить мне с ними нечего.

ОТДЕЛЬНОЕ ЖИЛЬЁ — ЛУЧШЕ

Сейчас счастливые молодожёны воспитывают двухлетнего Саньку и пятимесячную Люсеньку.

— Кто ж имена такие вашим малышам выбирал, особенно сынку: одни Сашки в доме? — спрашиваю у Александра среднего и его жены.

— Сыну муж имя придумал, — объясняет Кристина, — ему оно очень нравится. А дочку я назвала в честь умершей свекрови Людмилы.

— Получается, что и здесь Вы супругу угодили, — с большим уважением говорю ей. — А Ваши родители часто внуков проведывают?

— Они сейчас живут в Ростове-на-Дону, мы к ним в прошлом году ездили в гости…

— Восточные женщины считаются хорошими кулинарками. А Вы стараетесь своих домочадцев удивлять интересными блюдами? — спрашиваю у девушки.

— Кристина замечательно готовит, — первым отвечает на мой вопрос Сан Саныч. — В том числе балует нас кавказскими блюдами: долмой, хачапури. Вкусная выпечка у неё всегда.

И не могу не отметить: во всё время нашей беседы моим «ассистентом» был самый младший Александр. Просто настоящая юла, а не мальчишка! Очень поразил тем, что сам включил компьютер. Сразу вроде что-то пошло не так у него, так Санёк, не умеющий разговаривать, а не то что читать, потыкал на кнопки, и всё заработало. Вот его поколение точно ещё в утробе матери познакомилось с Интернетом. Или ему способности от папы-информатика передались?

Сестрёнке, видимо, от мамы больше качеств перешло: та, наоборот, ни разочку ни пикнула. Едва успевала за братишкой крутить головой.

О молодой семье Овцыновых очень тепло отзывается глава местной администрации В.В. Батышкин, какой называет Александра активистом поселения, ещё он состоит в дружине пожарной охраны.

Супруги, в свою очередь, благодарят Вадима Владимировича и главу района С.П. Москворецкого за то, что оказали помощь в ремонте сельского спортзала. И теперь есть куда пойти активно отдохнуть, особенно зимой: Саша играет в волейбол, Кристина, когда была возможность, посещала тренажёрный зал.

Сейчас главная мечта супругов — отдельное жильё.

— Родительский дом вроде немаленький, — говорит Александр Александрович, — но всё равно хочется свой либо построить, либо приобрести. И я постараюсь всё для этого сделать.

И мы тебя поддерживаем в таком порыве, Сан Саныч!