Молодые липецкие мамы могут бесплатно повысить квалификацию

Молодые мамы в декрете и женщины, которые имеют детей-дошкольников, могут бесплатно пройти переобучение и повысить квалификацию. Для этого им нужно обратиться в службу занятости, рассказывает ТРК «Липецкое время».

Курсы обучения рассчитаны на шесть месяцев. За это время можно пройти переподготовку или повышение квалификации по любой профессии. Кроме того, возмещаемая стоимость за курс обучения может составлять до 46,3 тыс рублей на одного человека. Во время обучения незанятым женщинам предусмотрена стипендия 12130 рублей.﻿

Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет» реализуется в рамках нацпроекта «Демография» и финансируется за счёт средств областного и федерального бюджетов.﻿

«Реализация национального проекта «Демография» в Липецкой области – одно из приоритетных направлений деятельности органов власти всех уровней. В регионе осуществляется целый комплекс мер социальной поддержки молодых, малообеспеченных и многодетных семей», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.