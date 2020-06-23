Молодые мастера области примут участие в арт-фестивале «Своими руками»

Масштабный арт-фестиваль молодежного творчества «Своими руками» пройдет в Липецкой области 25-30 июня. Все желающие молодые липчане могут принять участие в мастер-классах по изготовлению изделий декоративно-прикладного искусства в прямом эфире в сообществе «Молодежь Липецкой области» в социальной сети ВКонтакте.

Управление молодежной политики региона, организовавшее фестиваль, также приглашает молодых мастеров 14-30 лет, занимающихся различными формами декоративно-прикладного искусства, – вышивка, вязание, бисероплетение, квиллинг, карвинг, скрапбукинг, декупаж, пэчворк, резьба по дереву и другими. Для участия необходимо не позднее 23 июня подать заявку здесь. Все видеоролики с записью мастер-классов будут доступны с 27 июня и после окончания фестиваля.

В регионе немало делается для самореализации молодежи со школьной скамьи. Самые способные участвуют в выставках и конкурсах, олимпиадах и форумах. Из областного бюджета победителям и лауреатам областных, всероссийских и международных научных, творческих и спортивных состязаний выплачивается стипендия.