Молодые матери могут получить финансовую помощь из регионального бюджета

Рождением первенца отмечен 2019 год для 1278 жительниц Липецкой области 18-24 лет. Все молодые мамы получили из регионального бюджета единовременную выплату в размере 85 тысяч рублей. Финансовая помощь оказывается в рамках национального проекта «Демография».

Эта мера поддержки была введена в начале прошлого года по инициативе главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова. Она призвана помочь молодым женщинам, которые еще только начинают работать или получают профессиональное образование и поэтому не имеют стабильного дохода. За последние три месяца 2019 года выплату получили 420 жительниц региона, это треть от общего числа всех тех, кому она была назначена.

В Липецкой области финансовая поддержка семей при рождении детей осуществляется в ходе реализации областных программ и национального проекта «Демография». Чтобы получить 85 тысяч рублей, молодой маме первенца надо обратиться в центр социальной защиты населения по месту жительства.

Как сообщили в управлении социальной защиты населения Липецкой области, в случае смерти матери, совершения женщиной в отношении своего ребенка умышленного преступления, лишения женщины родительских прав в отношении ребенка право на получение выплаты получает отец ребенка. Обратиться за получением данной меры поддержки можно в течение одного года со дня рождения ребенка.