Молоком, зерном и хлебом липчане обеспечены

Липчанам не грозит дефицит молока и продуктов его переработки – кефира, йогурта, сметаны, сыра, творога и масла. В этом журналисты областных СМИ убедились, побывав на предприятиях одного из крупнейших агрокомплексов региона – компании «ТРИО».

На молочном комплексе №2 отделения Покровское, расположенном в Тербунском районе, сегодня содержатся более 1900 голов дойных коров. Средний ежедневный удой составляет 36,5 литров молока на одну корову, сообщает LipetskMedia.

«Пандемия коронавируса никак не изменила ритм работы предприятия и объемы надоев, – говорит заместитель директора по животноводству агрофирмы «ТРИО» Лидия Королева. – Мы никогда не допускали к работе заболевшего человека. Сегодня контроль за состоянием здоровья работников усилился. Принимаем все рекомендованные медиками меры предосторожности. Как известно, коровам коронавирус не передается. Не зафиксировано ни одного случая заражения им животных. А вот продуктивность производства, в связи с наступлением очень благоприятных для наших животных погодных условий, повысилась».

Потребителям – пяти перерабатывающим молокозаводам Липецкой, Тульской, Белгородской и Курской областей – ферма в селе Покровское ежедневно отгружает 70 тонн молока. Никаких перебоев с поставкой, равно как и ажиотажного спроса со стороны переработчиков нет. Отгрузка проходит согласно утвержденному графику поставок. По словам первого заместителя начальника управления сельского хозяйства Липецкой области Павла Киндрука, в привычном режиме, не снижая объемов, работают и около шести десятков, производящих молоко, сельхозпредприятий региона. «Сегодня в крупных агрокомплексах и в личных подсобных хозяйствах региона производится более 600 тонн молока в сутки, – говорит Павел Киндрук. – Вчера, например, этот показатель составил 634 тонны».

Путем несложных математических расчетов получаем, что ежедневно, на каждого жителя области – от грудного ребенка до липчанина преклонного возраста приходится по половине литра молока в день. Беспокоиться о том, что объемы производства сократятся, тем более что в права вступает климатическая весна, нет абсолютно никаких оснований. Не грозит продовольственный кризис и самим буренкам. На расположенном неподалеку от фермы элеваторе агрофирмы «ТРИО» находятся зернохранилища. Отсюда ячмень, пшеница, кукуруза и соя, выращенная на местных полях, отгружается на крупные перерабатывающие предприятия нескольких областей. Из зерна, добавляя в них обогащенные минералами и витаминами смеси, готовят и корм для коров. Элеватор полностью обеспечивает зерном животноводческие хозяйства агрофирмы в Тербунском и Долгоруковском районах. Сегодня на элеваторе остается около 20 тонн зерна кукурузы, сои и пшеницы. Аграрии хозяйства закончили протравку и приступили к севу ячменя для нового урожая. Не пустуют и ангары картофелехранилища компании. Отгрузка клубней «чипсовых» сортов проходит переработчикам, производящих из них картофельные чипсы и картофель фри, также в полном соответствии с утвержденным графиком поставок. Ажиотажного спроса на корнеплоды у предприятий, поставляющих их компаниям и сетям общественного питания с мировым именем, нет.

В две смены, по 12 часов в день, работает еще одно перерабатывающее предприятие области, расположенное в селе Дмитряшевка Хлевенского района. Для ООО «Донская нива», занимающегося производствам масла семян подсолнечника, это привычный график работы. Сейчас ежедневно здесь производят до 80 тонн рафинированного и нерафинированного масла подсолнечника, и никаких предпосылок к снижению объемов у нас нет. Цена на востребованную у людей продукцию высокого качества за последнее время не изменилась, оставаясь доступной.