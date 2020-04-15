Музей Победы провел онлайн-экскурсию для дошкольников

Онлайн-экскурсию для малышей разместил Музей Победы на своем youtube-канале. Виртуальная программа «Река и ручеек» предназначена для детей до шести лет.

В игровой форме гид расскажет дошкольникам об одной из страниц Великой Отечественной войны. Вместе с маленьким ручейком ребята помогут могучему Днепру избавиться от ненавистных врагов. Отвечая на вопросы викторины, юные гости познакомятся с бытом красноармейцев и узнают, что такое семафорная азбука.

Интернет-формат экскурсии позволит рассмотреть мельчайшие детали диорамы «Форсирование Днепра». Самые активные участники викторины получат подарки от музея.

На youtube-канале Музея Победы регулярно появляются интернет-экскурсии для любителей истории. За две недели их посмотрели более 30 тысяч человек.