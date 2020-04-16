Мужчина погиб в аварии, решив отметить день рождения на море

Днем 12 апреля 2020 года двое друзей отмечали в г. Донской Тульской области день рождения одного из них. Празднование продолжилось в г. Новомосковске, куда приятели приехали на своем автомобиле. А следующим пунктом назначения они выбрали г. Геленджик, решив отдохнуть на море.

Друзья выехали на федеральную автодорогу М-4 «Дон», однако, проезжая по территории Становлянского района на 361 км, водитель не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего грузового фургона КамАЗ и допустил столкновение . В результате ДТП именинник скончался на месте.

Допрошенный в качестве подозреваемого водитель вину признал полностью. Возбуждено уголовное дело по факту ДТП, повлекшего смерть человека, совершенного, лицом находящимся в состоянии алкогольного опьянения.

Надзор за расследованием уголовного дела осуществляет прокуратура Становлянского района.

Источник: пресс-служба прокуратуры Липецкой области.