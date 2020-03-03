Мужчина похитил у подростка телефон, взяв его под предлогом позвонить

Жителя Добринского района задержали по подозрению в совершени преступления.

24 февраля в Липецке, в подъезде дома по улице Адмирала Макарова, он попросил у подростка сотовый телефон, сказав, что надо просто позвонить. Мальчик доверился злоумышленнику, отдав тому свой мобильный. Мужчина в свою очередь сделал вид, что звонит, а потом скрылся вместе с телефоном.

Сотрудники УМВД России по г. Липецку установили предполагаемого участника преступления. Задержанным оказался 25-летний ранее судимый житель Добринского района.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», максимальная санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.