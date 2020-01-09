На автовокзале в Добринке устроили рождественский флешмоб

Свидетелями необычного события стали ожидающие своих рейсов посетители автовокзала в Добринке. Неожиданно зазвучали рождественские песнопения группы людей. Как оказалось, это были участники смешанного хора Никольского храма под управлением регента иерея Романа Сидоренко. Таким образом они решили поделиться с добринцами праздничным настроением.
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