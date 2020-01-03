На домах среднематренцев появятся новые аншлаги

210 тысяч рублей (внебюджетных средств) затратила Среднематренская сельская администрация на изготовление 304-х аншлагов для частных домов и административных зданий поселения. Табличка, сделанная из специального рекламного пластика с виниловым покрытием, отличается прочностью и легкостью. На ней указано название населенного пункта, улица и номер дома.

Глава поселения Нина Гущина рассказала, что аншлаги на домах у них последний раз вывешивались 30 лет назад. Настала пора заменить их на новые, тем более что в 2020 году будет проводиться Всероссийская перепись населения.

Кстати, в Среднематренском сельском поселении – 6 населенных пунктов и 14 улиц.