На Елецкой площадке ОЭЗ «Липецк» будет построен завод по производству кормовой муки и животных жиров

Совместная работа администрации Липецкой области и сотрудников ОЭЗ «Липецк» по привлечению инвестиций в регион продолжается несмотря на ограничения и сложности в работе большинства сфер экономики, вызванные распространением коронавирусной инфекции. Результат — подписание соглашения с новым инвестором.

Компания АСК в скором времени приступит к строительству завода на Елецкой площадке ОЭЗ «Липецк». Это будет современное экологичное производство. Предприятие будет выпускать корма для домашних и сельскохозяйственных животных.

Планируемая к выпуску кормовая мука является высоко востребованной белковой добавкой. Объём её производства составит 15 тыс тонн в год, животного жира – 3,3 тыс тонн в год. На предприятии будет создано более ста рабочих мест. Объём инвестиций составит 1,27 млрд рублей.