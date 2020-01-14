На елецком фестивале «Вслед за Рождественской звездой» выступят лучшие фольклорные коллективы

Фестиваль «Вслед за Рождественской звездой» соберет в Елецком районе лучшие фольклорные коллективы страны. Программа выступлений составлена из рождественских духовных песен и обрядовых картинок, характерных для святочных вечеров, уточнили в Липецком областном Центре событийного туризма.

В этом году на фестиваль приедут артисты из Ленинградской области, Саратова, Новочеркасска, Волгограда, Курска, Москвы, Липецка и Ельца. 17 января концерты пройдут в домах культуры поселков Елецкий, Ключ Жизни и Соколье. Начало выступлений в 18.00. На следующий день в 17:00 в концертном зале ЕГУ имени И.А. Бунина состоится гала-концерт фестиваля.

Событийный туризм привлекает все больше гостей в регион. Ежегодный фестиваль «Русборг» посещают свыше 30 тыс. зрителей, несколько десятков тысяч человек – праздники «Антоновские яблоки» и «Русская закваска». Популярностью у любителей этнотуризма пользуются фестивали «Липецкое городище», «Казачья застава» музыкальный фестиваль имени Тихона Хренникова.