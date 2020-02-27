На итоговом заседании коллегии УФНС отметили возросшую собираемость имущественных налогов

Расширенная коллегия по подведению итогов работы УФНС России по Липецкой области за 2019 год состоялась сегодня. В заседании принял участие глава региона. Игорь Артамонов отметил необходимость выполнения задач по увеличению собираемости налогов.

«Налоговые поступления крайне важны для формирования бюджета, – подчеркнул руководитель Липецкой области. – Мы очень внимательно следим за вашей деятельностью. Нам важно выстроить эффективное взаимодействие. Хотелось бы от вас услышать комплекс предложений по совместной работе. Мы, в свою очередь, окажем необходимое содействие».

С докладом выступил руководитель УФНС России по Липецкой области Станислав Гусев. Он отметил, что в минувшем году в регионе возросла собираемость имущественных налогов. Показатель достиг 87%, что на 6% выше значения 2018 года.

Для эффективной контрольной работы ведётся тесное взаимодействие налоговых, правоохранительных и таможенных органов. Заключены межведомственные соглашения со Следственным управлением Следственного комитета России по Липецкой области и с Управлением МВД России по Липецкой области. В 2019 году по материалам налогового управления правоохранительными органами региона возбуждено 13 уголовных дел.

На коллегии отмечалось, что за последние годы налоговая служба претерпела серьёзные изменения, которые коснулись как инновационной и технологической составляющей, так и принципов взаимодействия с налогоплательщиками. Клиенториентированность, информационная открытость, модернизация сервисных возможностей становятся приоритетными направлениями.