На Ольговской и Благодатской стало светлее

Старые уличные светильники были заменены на новые светодиодные на улицах Ольговской и Благодатной в п. Плавица.

По словам главы Богородицкого сельского поселения Александра Овчинникова, на этих улицах появилось 58 энергосберегающих фонарей. Такое стало возможным благодаря областной программе энергосбережения.

На модернизацию уличного освещения из региональной и сельской казны был направлен почти 1 миллион 900 тысяч рублей. Был также протянут новый кабель СИП для уличного освещения, установлены 6 приборов учета электроэнергии на подстанции.

Новые светодиодные светильники мощностью 50 ватт, как говорит А.И. Овчинников, светят даже гораздо ярче, чем старые на 250 ватт, при этом они намного экономичнее для сельского бюджета.

Всего на территории поселения в ночное время улицы освещают 234 светильника.