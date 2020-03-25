На проспекте Победы в Липецке продолжается замена коммунальных сетей

На перекрытом участке проспекта Победы в Липецке продолжается замена коммунальных сетей. Работы параллельно идут на трёх самых сложных отрезках – там, где сети находятся непосредственно под проезжей частью, а также на участках с большим количеством смежных коммуникаций. Это районы остановок «Проспект Победы», «Памятник Чернобыльцам» и «Кольцевая».

От «Памятника Чернобыльцам» до «Доватора» запланирована замена 280 метров старого канализационного коллектора. В районе школы № 17 уже смонтировано 60 метров новой трубы. У остановки «Проспект Победы» строителям предстоит смонтировать новую канализационную ветку и три колодца. На «Кольцевой» идёт подготовительная работа по выносу сетей холодного водоснабжения. Рабочие уже выполнили геодезическую разбивку трассы и провели разработку 60 метров траншеи из запланированных по проекту 440 метров.

Работы ведутся строго по графику, который согласован со всеми городскими службами. Планируется, что свою часть работ ЛГЭК завершит в июне. Всего в рамках реконструкции компания заменит около двух километров кабельных линий, почти 800 метров старого водопровода и порядка километра сетей водоотведения.

«Обеспечение сохранности автодорог и безопасности дорожного движения – одно из важнейших направлений деятельности областных властей, – подчеркивает глава региона Игорь Артамонов. – Без разветвлённой дорожной сети невозможно достижение тех стратегических целей, которые стоят перед Липецкой областью».