«На работу ходила, как на праздник». Зинаида Лихачёва посвятила всю свою жизнь медицине

«Медицину надо любить всей душой, — говорит ветеран труда Зинаида Павловна Лихачёва, медработник с многолетним стажем, — и тогда всё получится и люди вас тоже полюбят».

— Я на работу ходила, как на праздник, ничуть не кривлю душой, — утверждает собеседница. – Мне очень нравилось помогать больным. Хотя, не скрою, сразу после учёбы в медучилище, а родилась я на Кубани, недалеко от Армавира, у меня не получалось делать уколы в вену и собиралась бросить такую работу. Но старшие коллеги правильно настроили, и всё сложилось.

Зинаида Павловна вспоминает, как она, школьная отличница, с большим рвением училась и в медучреждении, даже решила продолжить образование в медицинском институте, чтобы стать врачом.

— Мама тогда мне запретила об этом думать, — с большим сожалением рассказывает опытная медсестра, — она сказала, что не на что меня учить, и я пошла работать.

Вначале Зинаида станет трудиться в Великом Новгороде хирургической медсестрой. А эти люди, как известно, обычно в своем деле бывают не меньшими асами, чем их старшие коллеги – хирурги.

— На самом деле все знают, каким мастерством обязаны обладать медсёстры хирургии. Я очень старалась.

Потом, познакомившись с будущим супругом Виктором Емельяновичем Лихачёвым, обучавшимся в Армавире на строителя дорог, она вместе с ним переедет в 1970-м в Добринку. И здесь в хирургии продолжит помогать людям. Вспоминает своего бывшего коллегу-хирурга Вячеслава Тимофеевича Барышева, его супруга Римма Гавриловна трудилась лором. Нынешнего заведующего хирургическим центром М.А. Матыцина женщина помнит необыкновенно ловким, серьёзным и ответственным.

— Михаил Алексеевич только начинал тогда у нас работать. Он молодец!

Потом Зинаиде придётся потрудиться и в процедурном кабинете, и в инфекционном отделении, и статистиком стационара. Она и санбюллетени рисовала, и почётным донором стала.

Из своей многолетней практики вспоминает случай, когда к ним привезли в тяжелейшем состоянии супругов, какие уже были без сознания, «угорели» от углекислого газа, но добринским докторам удалось их спасти и поставить на ноги.

— Все тогда с радостью наблюдали, как им становилось всё лучше и лучше. Сначала ведь не было никакой надежды. Это ли не радость от нашей работы?!

Юным девушкам, решившим пойти учиться на медсестёр, З. А. Лихачёва, прежде всего, настоятельно рекомендует ответственно учиться, вникать в каждую мелочь. Но их в медицине, по твёрдому убеждению Зинаиды Павловны, не бывает. Ещё советует любить свою работу. И тогда пациенты тоже станут вас уважать и ценить, как профессионала.

— А зарплата у медсестричек никогда высокой не была! Все и работают на большой любви к людям и своему делу.