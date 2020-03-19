На расселение людей из аварийного жилья Липецкая область получит финансирование из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ

Липецкая область получит финансирование из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Благодаря этому в регионе смогут расселить еще 853 человека в 2020-2021 гг.

Программа рассчитана на шесть этапов с 2019 по 2024 гг. Всего на ее реализацию будет направлено 3,8 млрд рублей. Целевые показатели, установленные Минстроем РФ для Липецкой области — 100,61 тысячи квадратных метров на расселение до 31 декабря 2024 года более чем 5600 человек.

Глава администрации области Игорь Артамонов утвердил более высокие показатели по переселению жителей из многоквартирных домов, признанных аварийными с 2012 по 2017 годы. По ним должно быть расселено 113,16 тыс. кв. м аварийного жилья, улучшить условия проживания смогут 6,86 тыс. человек.

«Переселение липчан из аварийного жилья – в числе первоочередных задач областной власти. Мы и дальше будем работать с федеральным центром, чтобы переселение шло опережающими темпами», — считает глава региона Игорь Артамонов.

В 2019 году Липецкая область в два раза превысила показатели Минстроя по переселению граждан из аварийного жилья. Новые квартиры получили 206 липчан из 12 аварийных домов.

В первоочередном порядке переселяют граждан из жилых помещений муниципальной формы собственности путем заключения новых договоров соцнайма на приобретение жилых помещений. А для переселения граждан, чье жилье находится в частной собственности, разработаны дорожные карты с указанием сроков проведения процедур.

Общий объем финансирования по второму этапу программы переселения 2020-2021гг. составит более 440 миллионов рублей. 125 миллионов рублей на условиях софинансирования направят из бюджета области и муниципальных образований.