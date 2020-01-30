В Липецке состоялся региональный гражданский форум

Региональный гражданский форум «Общество и власть: развиваем Липецкую область вместе» прошёл в ЛГПУ. В нём приняли участие около 400 человек – представители органов власти, делегации районов и городских округов, члены Общероссийского народного фронта и клуба лидеров НКО, представители общественных и добровольческих организаций.
Работу форума открыл глава региона. Игорь Артамонов подчеркнул важность и необходимость проведения подобных встреч.
«Любая площадка для обсуждения инициатив прекрасна. Мы всегда должны общаться с людьми, разъяснять, что делается для улучшения качества жизни населения Липецкой области», – сказал Игорь Артамонов.
В этом году основная тема форума – Послание Президента России Федеральному собранию. Глава региона сообщил о шагах, которые предприняты в Липецкой области, по реализации инициатив, озвученных Владимиром Путиным.
«Мы активно включились в пилотный проект по заключению социальных контрактов. В этом году в Липецкой области выплаты по соцконтрактам увеличились в несколько раз. Мы очень рассчитываем, что эта программа поможет снизить уровень бедности», – отметил Игорь Артамонов.
Отдельное внимание руководитель Липецкой области уделил системе образования. Игорь Артамонов в очередной раз подчеркнул, что после введения федеральной надбавки за классное руководство все региональные выплаты учителям сохранятся. Глава региона сообщил, что до 2021 года в Липецкой области будет обеспечена стопроцентная доступность дошкольного образования, продолжится работа по совершенствованию организации школьного питания.
«Обеспеченность питанием школьников с первого по одиннадцатый классы в регионе почти стопроцентная. Это наша гордость, но есть и проблема – это качество организации питания. Мы понимаем, что не везде готовят качественно и причины разные. Будем разбираться вместе с общественностью», – сообщил Игорь Артамонов.
Руководитель Липецкой области сообщил о положительных изменениях в демографической ситуации. Модернизация службы материнства и детства позволила значительно снизить уровень младенческой смертности, который на сегодняшний день почти в два раза ниже среднероссийского показателя.
Также Игорь Артамонов отметил, что в регионе удалось сократить дефицит медицинских кадров. Этому способствовал комплекс мер поддержки, реализуемых в сфере здравоохранения Липецкой области.
«Мы смогли добиться прироста медицинских кадров. Результат пока не грандиозный, но работа будет продолжена. Мы активно начали сотрудничать с медицинскими вузами по заключению целевых договоров, в том числе и с теми, кто уже отучился. Выпускникам, готовым работать в наших медучреждениях, будем компенсировать средства, потраченные ими на обучение. Надеемся, что в этом году ситуация значительно улучшится», – сообщил руководитель Липецкой области.
Также в рамках гражданского форума состоялась церемония награждения. Игорь Артамонов вручил лучшим добровольцам региона и руководителям ряда некоммерческих организаций областные награды.
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