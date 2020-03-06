На семинаре в Липецке говорили, как обеспечить защиту информационной инфраструктуры стратегических объектов

В администрации Липецкой области под председательством заместителя руководителя региона Анатолия Якутина состоялся семинар, на котором рассмотрен вопрос о мерах по реализации требований федерального закона «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». На семинар были приглашены руководители энергетического комплекса, а также медицинских (включая частные), промышленных и ресурсоснабжающих организаций области.

К объектам критической инфраструктуры относятся информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети государственных органов, системы, функционирующие в оборонной промышленности, области здравоохранения, транспорта, связи, кредитно-финансовой сфере, энергетике, топливной, атомной, ракетно-космической, горнодобывающей, металлургической и химической промышленности. Актуальные проблемы и задачи, стоящие перед всеми организациями, порядок проведения работ, примеры реализации отдельных требований нормативных правовых актов осветили на семинаре представители управления ФСТЭК России по Центральному федеральному округу. Были детально рассмотрены вопросы осуществления надзорных функций за соблюдением норм законодательства, практический опыт создания систем безопасности, типичные ошибки, допускаемые в работе по определению объектов критической информационной инфраструктуры, ответственность за непринятие мер по выполнению требований Федерального закона.

«Сегодня мы живем в мире, где Интернет проник во все сферы жизни, – подчеркнул на семинаре начальник управления информатизации администрации Липецкой области Станислав Корниенко. – С одной стороны, это делает нашу жизнь гораздо комфортней и динамичней, с другой – создает новые серьезные вызовы и угрозы общественной безопасности.

Появляются люди, которые злонамеренно или нет пытаются вывести из строя системы жизнеобеспечения населения или как-то воздействовать на них с помощью компьютерных атак. Одно дело – из шалости «взломать» компьютер в школе, и совсем другое – произвести атаку на атомную станцию, или на комплекс навигации аэропорта. Возможное количество жертв от последствий таких атак никто подсчитать не возьмется. Именно для того, чтобы уберечь важные для государства объекты, мы и собрались.

Тема сложная, но данный семинар должен помочь нам разобраться во всех нюансах обеспечения информационной безопасности объектов критической инфраструктуры, вселить в людей чувство ответственности за те решения, которые они будут принимать, ведь от этого может зависеть не одна человеческая жизнь».

Эти вопросы находятся на особом контроле у главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова.

«Повышение уровня безопасности населения – общая задача, которую необходимо решать с наращиванием усилий всех связанных с этим служб и ведомств», – считает Игорь Артамонов. Задачи, делегированные регионам Президентом России Владимиром Путиным, решаются в Липецкой области в рамках реализации Национальной программы «Цифровая экономика», отметили в управлении информатизации администрации региона.