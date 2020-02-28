На сессии облсовета представили проект корректировки регионального бюджета на 2020 год

В Липецке построят 50-метровый бассейн и реконструируют перинатальный центр. В общей сложности на эти цели направят 887 миллионов рублей. Об этом на очередной сессии облсовета заявил заместитель главы администрации Липецкой области – начальник управления финансов региона Вячеслав Щеглеватых, представляя проект корректировки регионального бюджета на 2020 год.

Как сообщает LipetskMedia, благодаря хорошим результатам, которые удалось достичь региону по итогам прошлого года, Липецкая область получила федеральный грант. Постановление Правительства РФ было подписано 5 декабря 2019 г. Речь не идет о каком-то одном направлении или участке работы, федеральный центр принимал во внимание совокупность нескольких десятков показателей социально-экономического развития.

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов подчеркнул, что эти средства будут направлены на решение социальных задач, в частности, на строительство объектов социальной инфраструктуры. «У нас еще много работы по улучшению условий жизни населения и в крупных городах, и в сельской глубинке. И мы стремимся, чтобы липчанам было удобно и уютно жить и в областном центре, и в самых отдаленных уголках региона», – отмечает Игорь Артамонов.

Депутаты поддержали предлагаемые изменения в областной бюджет. Представляя народным избранникам этот документ, Вячеслав Щеглеватых сообщил, что в целом расходы региональной казны вырастут на 4 миллиарда 152 миллиона рублей. При этом доходы увеличатся на 2 миллиарда 162 миллиона рублей за счет дополнительных поступлений акцизов на бензин и дизельное топливо, а также за счет трансфертов из федерального бюджета (1 миллиард 665 миллионов рублей, включая вышеназванный грант).

На подготовку к празднованию 75-летия Великой Победы дополнительно выделят 49 миллионов рублей. Средства пойдут на реконструкцию воинских захоронений, на строительство стел о присвоении звания воинской славы и рубеж воинской доблести героическим населенным пунктам Липецкой области и на единовременные выплаты ветеранам. Всего на подготовку к празднованию 75-летия Великой Победы предусмотрено в бюджете 83,2 миллиона рублей. Кроме того, предусмотрены средства муниципальных бюджетов и спонсоров.

При корректировке бюджета Дорожный фонд Липецкой области вырос на 2 миллиарда 200 миллионов рублей. Внушительные ассигнования решено направить из федерального бюджета по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на строительство мостовых переходов в Ельце и поселке Новая Жизнь, на вторую очередь Восточного обхода Липецка (729 миллионов рублей), а также на плановый ремонт магистралей.

Значительные суммы предусмотрены на ремонт и строительство социальных объектов. На возведение строящегося операционного блока онкодиспансера в Липецке направят 70 миллионов рублей и около 30 миллионов рублей – на строительство офисов врача общей практики в Липецке на улице Асфальтная, в поселке Новая Жизнь и в селе Ильино Липецкого района. Также будут реконструированы липецкая поликлиника №9 и городская детская больница.

Предлагается выделить средства на завершение строительства школы на улице 50 лет НЛМК, на лыжероллерную трассу в физкультурно-спортивном комплексе «Задонск», на строительство крытого футбольного манежа и новых сельских домов культуры. Кроме того, 10 миллионов рублей потратят на изготовление проектно-сметной документации по реконструкции Липецкого государственного театра кукол.