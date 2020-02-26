На сходе граждан в Верхней Матренке обсудили итоги прошедшего года и поставили задачи на новый

Как и в других сельских поселениях, сход граждан в Верхней Матренке начался с небольшого концерта, подготовленного артистами районного Дома культуры в честь грядущего 75-летия Великой Победы и вручения юбилейных медалей.

Соответствующие награды из рук главы Добринского района Сергея Москворецкого, присутствовавшего на сходе, получили трое местных жителей. Это Елена Алексеевна Коровина, Иван Андреевич Харин и Екатерина Георгиевна Зверкова. Всего же в поселении такие медали получат 26 человек. Многие из них по состоянию здоровья не могли прийти на сход граждан, но, как заверила глава Верхнематренского поселения Наталия Жаворонкова, все эти односельчане получат заслуженную награду.

После этого началось обсуждение насущных вопросов, касающихся различных сфер жизни поселения. Наталия Жаворонкова подробно рассказала о социально-экономическом положении возглавляемой ею территории. Коснулась и формирования сельского бюджета, и проделанной за последний год работы. Так, при помощи ООО «Добрыня» и областных средств была проведена модернизация котельной в Верхней Матренке.

Благодаря программе софинансирования из областного и сельского бюджетов удалось провести ремонт почтового отделения в селе Приозерном, а также зрительного зала Дома культуры в Верхней Матренке. Было рассказано о работе по благоустройству населенных пунктов поселения, содержанию дорог и ряде других мероприятий.

В планах Н.В. Жаворонковой на текущий год — проводить планомерную работу по привлечению средств в сельский бюджет, уделять внимание благоустройству, здоровому образу жизни односельчан, развитию кооперации. Среди более конкретных задач: провести ремонт дороги по улице Мира в Верхней Матренке и модернизацию сети уличного освещения, на которую уже подана заявка.

После отчета участкового В.В. Бодрова залу было предложено задать волнующие вопросы. Но таковых у верхнематренцев почему-то не возникло. Точнее, жители предпочли их задать в личном общении сельской главе и районному руководству.

Е.Г. Зверкова поинтересовалась возможностью открытия в офисе врачебной практики аптечного пункта, где можно было бы приобрести необходимые лекарства. Также активная женщина спросила о подключении электроэнергии к зданию молельного дома. Этими вопросами Наталия Жаворонкова пообещала заняться в ближайшее время.