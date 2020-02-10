На среднемесячную зарплату липчан можно купить 708 литров бензина

РИА Новости, опираясь на данные Росстата, опубликовало рейтинг российских регионов по доступности бензина для населения.

Так, жители Липецкой области на среднемесячную зарплату в начале 2020 года могут купить 708 литров бензина (АИ-92 при стоимости 42,26 рублей за литр на середину января). В этом рейтинге наш регион расположился на 45 месте. К слову, в соседней Воронежской области на месячную зарплату, согласно опубликованному рейтингу, могут купить 671 литр топлива.

Больше всего, топлива на среднемесячную зарплату можно купить в Ямало-Ненецком автономном округе (2091 литр). На втором месте Москва, жители столицы на свою среднемесячную зарплату могут позволить себе 1886 литров бензина (АИ-92 при стоимости 42,47 рубля за литр).