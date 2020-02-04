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На сцене Липецкого театра драмы выступят московские актеры с двумя спектаклями

7 часов назад
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Впервые в Липецке пройдут гастроли Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна. Столичные актеры 7 февраля дадут два спектакля на сцене Липецкого государственного академического театра драмы имени Л.Н. Толстого.

Утром юным зрителям покажут спектакль «Вождь краснокожих» по известному рассказу О. Генри. Создатели спектакля рекомендуют к семейному просмотру. А вечером на липецкой сцене можно будет увидеть спектакль «Кафе «Жизнь в розовом свете» по пьесе Лионеля Гольдштейна в постановке французского режиссера Лео Е.

«Каждый спектакль, показанный на сцене Липецкого государственного академического театра драмы имени Толстого, неизменно привлекает к себе внимание зрителей. Театральное искусство – это то, что объединяет людей самых разных национальностей, передает всю теплоту и многообразие человеческих отношений, несет идеи толерантности, взаимопонимания и уважения», – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

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