На время дистанционного обучения родителям будут перечислять социальные выплаты на питание школьников

Социальные выплаты на питание учащихся временно будут перечислять родителям, а не образовательным организациям. Это решение принято в связи с изменениями в статью 6 Закона Липецкой области от 30.12.2004 г. № 166-ОЗ «О социальной поддержке обучающихся образовательных организаций и дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Липецкой области».

Чтобы получить выплаты, родители должны подать соответствующее заявление своему классному руководителю дистанционно (в виде фотографии, скан-копии). В заявлении указывается фамилия, имя и отчество ребенка, находящегося на дистанционном обучении, и номер счета получателя денежной выплаты.

Размер выплат зависит от категории учащихся. На одного школьника выплачивается 20 рублей в расчете на один учебный день. На детей из многодетных семей – 40 рублей. Для школьников с ограниченными возможностями здоровья – 80 рублей. Социальные выплаты на питание учащихся учреждений профобразования составляют 40 рублей в день. Для студентов с ограниченными возможностями здоровья – 80 рублей. При начислении выплат каникулы и выходные не учитываются. Расчёт выплат будет вестись с 11 марта 2020 года.

Педагоги уже начали оповещать родителей о положенных выплатах на питание. Заявления будут собирать онлайн. Форма заявлений будет размещена на сайтах образовательных организаций. Такая мера будет действовать на время дистанционного обучения.