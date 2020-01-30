На заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции обсудили меры предупреждения коррупционных преступлений

Заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Липецкой области провел глава региона Игорь Артамонов. На заседании комиссии утвержден доклад о деятельности в сфере противодействия коррупции в Липецкой области в 2019 году, проанализированы результаты социологических опросов населения на тему противодействия коррупции.

Еще одним важным вопросом стала организация работы управления дорог и транспорта региона по предупреждению коррупционных проявлений в ходе реализации мероприятий Государственной программы «Развитие транспортной системы Липецкой области» и контрольно-надзорной деятельности. Также говорилось о результатах выявления и расследования коррупционных преступлений в 2019 году. По всем вопросам повестки дня приняты соответствующие решения.