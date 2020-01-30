В регионе

На заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции обсудили меры предупреждения коррупционных преступлений

1 час назад
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Заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Липецкой области провел глава региона Игорь Артамонов. На заседании комиссии утвержден доклад о деятельности в сфере противодействия коррупции в Липецкой области в 2019 году, проанализированы результаты социологических опросов населения на тему противодействия коррупции.

Еще одним важным вопросом стала организация работы управления дорог и транспорта региона по предупреждению коррупционных проявлений в ходе реализации мероприятий Государственной программы «Развитие транспортной системы Липецкой области» и контрольно-надзорной деятельности. Также говорилось о результатах выявления и расследования коррупционных преступлений в 2019 году. По всем вопросам повестки дня приняты соответствующие решения.

«В регионе особое внимание уделяется организации антикоррупционной пропаганды, формированию в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям, информационному обеспечению антикоррупционной политики. В 2020 году эта работа будет активизирована», – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

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