На жителя Добринского района завели уголовное дело за уклонение от уплаты алиментов

Житель Добринского района, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности по ч.1 ст. 157 УК РФ, административной — по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ, в сентябре 2019 года вновь уклонился от уплаты алиментов на содержание 13- летней дочери.

Задолженность, рассчитанная исходя из размера средней заработной платы в Российской Федерации на момент взыскания задолженности, составила 53 000 рублей.

По данному факту дознавателем Добринского РОСП УФССП по Липецкой области было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ. Признав собранные по делу доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей либо нетрудоспособных детей, достигших 18-летнего возраста, в течение 2-х и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет обязательные работы на срок до 150 часов либо административный арест на срок от 10 до 15 суток или наложение административного штрафа в размере 20 тысяч рублей (ст. 5.35.1 КоАП РФ).

Кроме того, при образовании задолженности по вине лица, обязанного уплачивать алименты по решению суда, виновное лицо уплачивает получателю алиментов неустойку в размере одной десятой процента от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки.

Взыскание штрафных санкций не освобождает ответчика от необходимости погасить основную сумму долга, в противном случае, он может быть привлечен к уголовной ответственности.

Если доходы родителя по какой-то причине не позволяют компенсировать его детям нормальное содержание и приличное существование, то второй родитель, с которым проживают дети, имеет право подать в суд исковое заявление на пересчет алиментов в твердой денежной сумме.

Злостное уклонение родителя от уплаты по решению суда средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста (ст. 157 Уголовного кодекса РФ ), наказывается исправительными работами на срок до 1 года, либо арестом на срок до 3 месяцев, либо лишением свободы на срок до 1 года.

Прокуратура Добринского района.