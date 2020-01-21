Началась реконструкция моста в районе посёлка Новая Жизнь

Стартовал ремонт моста в районе посёлка Новая Жизнь на автодороге Липецк–Грязи–Песковатка. Проведена вырубка поросли, подготовлена рабочая площадка. Активная реконструкция начнется 25 января. Подрядная организация приступает к забивке свай. Для обеспечения безопасности будет перекрыта одна полоса, организовано реверсивное движение.

Во избежание заторов автолюбителям рекомендуется воспользоваться путями объезда через дамбу Матырского водохранилища или через «Восточный обход промышленной зоны города Липецка». Также на реконструируемом участке будет ограничено движение грузового транспорта. Претерпит изменение схема движения межмуниципальных маршрутов общественного автотранспорта.

Временные изменения схем движения по маршрутам междугородного сообщения (кроме маршрута № 592) произойдут на участке Липецк – Грязи. Автобусы поедут через Восточный обход (автовокзал Липецк, проспект Победы, п. Танкистам, Октябрьский мост, автодорога «Обход ЛТЗ», автодорога «Восточный обход промышленной зоны г. Липецк», автодорога Липецк – Грязи). Наименование маршрутов: № 553 «Липецк – Плавица», № 559 «Липецк – Добринка», № 600 «Добринка – Липецк» через Плавицу, № 590 «Грязи – Елец».

Реконструкция путепровода ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В ходе ремонта будет построен путепровод с подходами общей протяженностью 635 метров, при этом протяжённость самого моста – 80 метров. Ширина проезжей части составит 9 метров, основу конструкции составят два пролёта с балками пролётного строения 50 и 24 метра. Завершатся работы в конце 2020 года.