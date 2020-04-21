Начался ремонт дороги в Воловском районе

В Воловском районе начался ремонт автодороги регионального значения Семёновка – примыкание к автомобильной дороге Тербуны-Набережное-Волово. Он ведётся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
В Семёновке проживает около 200 человек. Восемнадцать детей на школьном автобусе ездят на учёбу в Набережное. По словам главы поселения Татьяны Заховаевой, дорогу серьёзно ремонтировали в середине 1980-х годов. С тех пор она видела только аварийный ямочный ремонт.
Задача бригады, выигравшей тендер, — восстановить должное состояние автодороги для обеспечения безопасного и бесперебойного движения транспорта, устранить деформации, просадки, колейность, уложить новое асфальтобетонное покрытие, сообщает региональное управление дорог и транспорта.
Протяженность ремонтируемого участка пять километров. В настоящее время на объекте трудятся 30 человек — расширяют дорожное полотно и укладывают выравнивающий слой. Стоимость проекта – около 37 миллионов рублей. Работы должны завершиться в третьем квартале текущего года.
«Без разветвлённой дорожной сети невозможно достижение тех стратегических целей, которые ставит перед нашей областью время: повысить благосостояние и качество жизни населения, обеспечить темпы экономического роста и инвестиционную привлекательность региона», – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.
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