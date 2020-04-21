Начался ремонт дороги в Воловском районе

В Воловском районе начался ремонт автодороги регионального значения Семёновка – примыкание к автомобильной дороге Тербуны-Набережное-Волово. Он ведётся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В Семёновке проживает около 200 человек. Восемнадцать детей на школьном автобусе ездят на учёбу в Набережное. По словам главы поселения Татьяны Заховаевой, дорогу серьёзно ремонтировали в середине 1980-х годов. С тех пор она видела только аварийный ямочный ремонт.

Задача бригады, выигравшей тендер, — восстановить должное состояние автодороги для обеспечения безопасного и бесперебойного движения транспорта, устранить деформации, просадки, колейность, уложить новое асфальтобетонное покрытие, сообщает региональное управление дорог и транспорта.

Протяженность ремонтируемого участка пять километров. В настоящее время на объекте трудятся 30 человек — расширяют дорожное полотно и укладывают выравнивающий слой. Стоимость проекта – около 37 миллионов рублей. Работы должны завершиться в третьем квартале текущего года.