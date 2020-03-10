Начинающие фермеры в Липецкой области получат гранты

Заявки на участие в конкурсах по предоставлению грантов принимают в управлении сельского хозяйства Липецкой области. С 10 марта по 8 апреля начинающие фермеры и с 10 марта по 10 апреля соискатели гранта «Агростартап» смогут подать заявки и документы на создание и развитие крестьянских фермерских хозяйств.

В 2020 году на эти два вида поддержки выделено 122,5 млн рублей. Из них 105 млн – федеральные средства. Всего на гранты фермерским хозяйствам, включая семейные фермы, в текущем году уже предусмотрено почти 159 млн рублей, 131 млн из которых – федеральные. Государственная поддержка фермерства – одно из ведущих направлений развития аграрного комплекса Липецкой области. Федеральные и областные средства выделяются фермерам с 2012 года.

В 2019-м введен новый вид государственной поддержки «Агростартап». В рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области» 48 начинающих фермеров получили господдержку на сумму 110,7 млн рублей. Средний размер гранта составил 2,3 млн рублей. 36 крестьянских фермерских хозяйств получили субсидии в форме гранта «Агростартап» на сумму 97,9 млн рублей (средний размер гранта – 2,7 млн рублей).

«Мы помогаем не только развивать собственный бизнес, но и создавать рабочие места, – отметил начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих. – Это способствует повышению занятости сельского населения и в целом развитию сельских территорий».