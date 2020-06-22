Начинающие липецкие фермеры получат гранты

Итоги конкурсных отборов по предоставлению грантов начинающим фермерам и «Агростартап» в 2020 году подведены в управлении сельского хозяйства Липецкой области. Всего поступило 48 заявок по направлению «Начинающий фермер» и 88 заявок на получение гранта «Агростартап». До участия в конкурсах были допущены 44 и 84 претендента соответственно, уточнили в управлении.

С учетом выделенных средств на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств гранты получат 15 начинающих фермеров из восьми разных районов области. Грантом «Агростартап» смогут воспользоваться 25 человек из 11 районов.

На направление «Начинающий фермер» выделено 50 миллионов рублей, сумма гранта составит от 1,6 до 5 миллионов рублей. В 2020 году начинающие фермеры будут разводить крупный рогатый скот молочного и мясного направления, заниматься птицеводством, садовой земляникой и закладкой яблоневых садов.

«Выращенные на липецкой земле плоды и ягоды пользуются огромным спросом по всей России, потому что отличаются высоким качеством», – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

На грант «Агростартап» предусмотрено 72,5 миллиона рублей. Минимальная субсидия, которую получат победители, составит 1,4 миллиона рублей, максимальная – 5 миллионов. Направления расходования средств самые разнообразные: от традиционного разведения КРС молочного и мясного направления, овцеводства, выращивания картофеля и чеснока до разведения садовой земляники, пчеловодства и даже ореховодства.

«Очень важно поддерживать фермеров, особенно начинающих, ведь они вносят значительный вклад в аграрную экономику региона, – отмечает начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих. – Оказывая им помощь, государство создает условия для создания, расширения и модернизации производственной базы новых крестьянских фермерских хозяйств».

Ранее определились грантополучатели в категории семейные фермы. Субсидии получат шесть крестьянских (фермерских) хозяйств, напомнили в управлении сельского хозяйства.