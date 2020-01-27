Народный артист СССР выступил в областном центре на открытии Года памяти и славы

Церемония торжественного открытия в регионе Года памяти и славы состоялась в областном центре культуры и народного творчества. На сцене выступил народный артист СССР Василий Лановой с моноспектаклем «Спасибо за верность, потомки!». Герой труда России рассказал о своем военном детстве, знаковых ролях в театре и кино, участии в движении «Бессмертный полк».

На встречу с артистом и общественным деятелем пришли ветераны, представители власти, общественных организаций, юнармейцы и учащиеся кадетских классов из всех городов и районов региона.

По поручению главы региона Игоря Артамонова заместитель главы администрации Липецкой области Николай Тагинцев вручил Василию Лановому медаль «За заслуги перед Липецкой областью».