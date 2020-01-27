В регионе

Народный артист СССР выступил в областном центре на открытии Года памяти и славы

5 часов назад
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Церемония торжественного открытия в регионе Года памяти и славы состоялась в областном центре культуры и народного творчества. На сцене выступил народный артист СССР Василий Лановой с моноспектаклем «Спасибо за верность, потомки!». Герой труда России рассказал о своем военном детстве, знаковых ролях в театре и кино, участии в движении «Бессмертный полк».

На встречу с артистом и общественным деятелем пришли ветераны, представители власти, общественных организаций, юнармейцы и учащиеся кадетских классов из всех городов и районов региона. 

По поручению главы региона Игоря Артамонова заместитель главы администрации Липецкой области Николай Тагинцев вручил Василию Лановому медаль «За заслуги перед Липецкой областью». 

«Но главное, о чем мы не должны забывать никогда, это забота о ветеранах, – подчеркивает руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов. – Социальное благополучие участников войны и тружеников тыла было и остается нашей первоочередной задачей. В Липецкой области все делается для того, чтобы обеспечить ветеранам достойную старость, наполнить их жизнь теплом и вниманием».

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