Наша газета привезла восемь наград. «Добринские вести» отметили на федеральном и областном уровнях

Конечно, лучшая оценка работы районных журналистов — это ваша поддержка, уважаемые читатели «Добринских вестей». А выражаете вы ее очень просто, оформляя подписной талон на очередное полугодие. Критерий при выборе газеты один: интересно или нет. Судя по пусть не намного, но подросшему в этом полугодии тиражу, наша газета пользуется спросом.

Приятно, что мнение читателей по поводу «Добринских вестей» совпало с профессиональной оценкой работы нашего коллектива. Самой престижной наградой в минувшем году была победа в конкурсе «10 лучших газет России». Главными аргументами в нашу пользу стали: содержание и современный дизайн газеты, интересные проекты, новаторские находки журналистов, активная работа в социальных сетях — все то, что позволяет добринским газетчикам шагать в ногу со временем, быстро перестраиваться и откликаться на меняющиеся со временем запросы своей аудитории.

Совсем недавно, 13 января, мы отмечали свой профессиональный праздник — День российской печати. На торжествах в областном центре подводились итоги работы и творческих конкурсов среди региональных СМИ. И тут, как позже справедливо отметили многие издания, освещавшие мероприятие, с добринцами никто не мог конкурировать по количеству завоеванных наград. Коллеги из «Липецкого времени» даже пошутили по этому поводу, мол, главному редактору Тамаре Шигиной с импровизированной сцены можно было не уходить: настолько часто ее приглашали для награждения.

А если быть совсем точными, то коллектив Добринской районной газеты добавил в свою копилку 8 ведомственных и областных наград. Самую важную, за победу в конкурсе «10 лучших газет России», Тамаре Шигиной по поручению московских коллег вручил председатель журналистской областной организации Петр Игнатов. По этому же поводу нас отметил профсоюзный комитет работников культуры. Дипломы от Союза журналистов России получили ветеран добринской журналистики Валерий Волокитин и ответственный секретарь районной газеты Ольга Фролова, дипломом за лучшее освещение темы образования среди СМИ области был награжден авторский коллектив «ДВ» (Марина Пчельникова, Ольга Фролова, Эдуард Демихов и Роман Панов). Почетной грамоты администрации Липецкой области и областного Совета депутатов удостоен технический редактор газеты Сергей Горбачев. Почетный знак «Заслуженный работник СМИ Липецкой области», кстати, впервые учрежденный в минувшем году, в числе трех работников отрасли получила и Ольга Фролова, более тридцати лет проработавшая в редакции нашей районной газеты. И, что вполне естественно, в номинации «Редактор года» победила Тамара Шигина.

Стоит отметить, что нынешний триумф «Добринских вестей» — это результат большого труда всего коллектива нашей редакции: и тех, кто определяет политику газеты, придумывает новые идеи, а потом воплощает их в жизнь, и тех, кто обеспечивает экономическое благополучие редакции, и тех, кто колесит вместе с журналистами по району, а бывает, и далеко за его пределами, и тех, кто создает в редакции уют. Не случайно, давая интервью региональным и федеральным СМИ, Тамара Шигина всякий раз называет залогом успеха командную работу.