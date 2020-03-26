Наша землячка спасала раненых солдат и расписалась на стене Рейхстага

В памятном победном 1945 году среди тех, кто оставил свою фамилию на стене поверженного Рейхстага, была и капитан медицинской службы В.П. Филько.

Вера Петровна — наша землячка. Она родилась 3 апреля 1915 года в селе Замарай— Боровское. В декабре 1943 года была призвана в ряды Красной Армии. Немало пришлось ей прошагать фронтовыми дорогами. Все повидала: бомбежки, смерть и сама порой подвергалась опасности. Немецкие стервятники и бомбы бросали, и из пулеметов стреляли, несмотря на красный крест.

11 апреля 1945 года старший лейтенант медицинской службы 1243 эвакуационного госпиталя 99–го эвакопункта 2-го Белорусского фронта Филько была удостоена ордена Красной Звезды. В наградном листе читаем: «Ст. лейтенант м/с тов. Филько В.П., кроме своей основной работы — начальника лаборатории, является офицером по эвакуации и ведет огромную и ответственную работу эвакуированных в глубокий тыл и другие госпитали. Благодаря ее исключительной внимательности, четкости и настойчивости в работе эвакуируемые раненые своевременно и качественно подготавливаются к погрузке, обеспечиваются всем необходимым, грузятся на транспорт и отправляются. В момент больших потоков раненых (г. Могилев, Мглава), когда госпиталь перегружался до 250 %, четкая эвакуационная работа тов. Филько дала возможность принять дополнительно многие сотни раненых, нуждающихся в помощи». Уже в мирное время, 1 августа 1986 года, грудь капитана медицинской службы в отставке Филько украсил орден Отечественной войны I степени. Как и тысячи советских солдат и офицеров, в том победном мае 1945 года она расписалась на стене поверженного Рейхстага.

От автора: К сожалению, мы почти ничего не знаем о заслуженном враче РСФСР, участнице Великой Отечественной войны В.П. Филько. Возможно, кто-нибудь из читателей нашей районной газеты располагает сведениями об этом легендарном человеке. И, хочется верить, что со временем в районке появится добротный материал об этом враче-воине.

Виктор ЕЛИСЕЕВ.