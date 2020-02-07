Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» поможет повысить эффективность предприятий

Реализацию национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» на территории Липецкой области обсудили участники семинара, который состоялся в ОЭЗ «Липецк».

С представителями бизнеса встретились генеральный директор Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Николай Соломон и глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. Руководитель региона отметил, что участие предприятий в нацпроекте поможет им повысить свою эффективность и откроет новые возможности для дальнейшего развития.

«Внедрение производственных систем с применением lean-технологий всегда приводит к очень хорошим результатам, – подчеркнул Игорь Артамонов. – Мы уже больше года являемся бережливым регионом. У нас есть отдельные успехи, к примеру, бережливые поликлиники. Мы очень хотим, чтобы и наши предприятия владели всем инструментарием lean-технологий, чтобы они улучшали свою производительность».

В Липецкой области нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» реализуется с 2019 года. Пилотными площадками стали АО «Елецгидроагрегат» и ОАО «Строймаш». Планируется, что до 2024 года общее число компаний, участвующих в проекте, достигнет 96 предприятий. Инструментам и методам бережливого производства будут обучены более 800 человек. Производительность труда на предприятиях-участниках планируется поднять на 30%.

Стать участниками проекта могут компании несырьевых отраслей, к которым относятся обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспортировка и хранение, ЖКХ. Предприятие должно иметь выручку в диапазоне от 400 млн рублей до 30 млрд рублей при доле иностранного участия в уставном капитале не более 25%.

Генеральный директор Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Николай Соломон сообщил, что для участников проекта предусмотрен ряд стимулирующих мер, таких как облегчение доступа к финансированию, снятие административных барьеров, цифровизация, поддержка трудоустройства, планирование спроса и переобучение. В частности, с предприятиями в индивидуальном порядке будут работать ведущие российские эксперты по бережливому производству.