Несколько школ в Добринском районе ушли на карантин

Из-за превышенного эпидпорога по ОРВИ на карантин полностью закрыты школа №2 п. Добринка (до того там находились «в изоляции» только несколько классов), гимназия им. Макаренкова села Ольговка, её филиал в Большой Плавице и несколько классов в лицее.

Также закрыт на карантин детсад на ст. Плавица. В ГДО лицея №1 п. Добринка не будут посещать детский сад мальчишки и девчонки из 2-й младшей группы и младшая группа детского сада №2 п. Добринка.

Доктора советуют родителям при высокой температуре у ребёнка вызывать врача на дом.