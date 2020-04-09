Нижнематренцы и ольховцы решили отсидеться дома

Режим самоизоляции добрался и до сельской глубинки.

О его введении на территории Добринского района, жителей Нижнематренского поселения сразу же проинформировал глава Вадим Батышкин. Соответствующая информация появилась на досках объявлений, в общественных местах, в соцсетях и личном аккаунте сельского главы в инстаграме.

Свою работу временно приостановили сельские Дома культуры, библиотеки, сберкасса. В сельской администрации пока не ведется прием граждан по личным вопросам.

В храме села Ольховка приостановлены Богослужения. Работают только сельхозпредприятия и объекты торговли. За пожилыми людьми (а их в поселении 60), которые находятся в группе риска, осуществляют постоянный уход социальные работники. По просьбе своих подопечных приносят им необходимые продукты из магазина, проводят уборку и дезинфекцию помещений.

В поселении есть два волонтера, к которым пожилые люди могут обратиться за помощью, но пока таких обращений не поступало.

Призыв оставаться дома и как можно реже выходить на улицу — возымел свое действие. И, как итог, — пустые улицы Нижней Матренки и Ольховки.