В регионе

НЛМК и благотворительный фонд безвозмездно помогают побороть распространение коронавируса в регионе

4 часа назад
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Новолипецкий металлургический комбинат и социальный партнер  предприятия — благотворительный фонд «Милосердие» безвозмездно  передали около 100 тысяч масок и респираторов для медицинских учреждений региона и жителей области. Около 70 тысяч масок переданы для обеспечения безопасности сотрудников органов внутренних дел. 10 тысяч респираторов от НЛМК получили медики Липецкой областной клинической инфекционной больницы,  еще 20 тысяч  —  другие больницы  и поликлиники города. 15 тысяч респираторов вскоре направят для медработников и пациентов медико-санитарной части областного управления внутренних дел, а также  жителей Липецка.

Всего в течение апреля НЛМК планирует оснастить лечебные учреждения региона 35 аппаратами искусственной вентиляции легких, 3500 противоэпидемическими костюмами, 50 концентраторами кислорода, 20 бронхоскопами, а также медицинскими кроватями и оборудованием для двух ПЦР-лабораторий. 

В марте комбинат также оснастил свои корпоративные профилактории дополнительным оборудованием и подготовил их для возможного использования как изоляторы временного размещения заболевших с легкими симптомами.

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