НЛМК передал медикаменты в Липецкую инфекционную больницу

Новолипецкий металлургический комбинат, флагманская площадка Группы НЛМК, и социальный партнер предприятия – благотворительный фонд «Милосердие» безвозмездно передали в Липецкую областную инфекционную больницу партию медикаментов общей стоимостью 1,5 млн рублей.

«С начала пандемии мы стремимся максимально учесть все пожелания липецких клиник в поставке необходимого оборудования и средств защиты. Особенно это касается тех, кто стоит на первой линии борьбы с коронавирусом. Ранее для медиков инфекционной больницы фонд «Милосердие» организовал бесплатную доставку горячих обедов в ланч-боксах», – сообщила директор благотворительного фонда «Милосердие» Евгения Донских.

По согласованию с местными властями с начала пандемии НЛМК безвозмездно закупил для региональных и муниципальных больниц наиболее востребованное медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты. В больницы Липецкой области передано 40 аппаратов ИВЛ, рентгеновские аппараты, концентраторы кислорода, бронхоскопы, амплификаторы, более 134 тысяч защитных масок и респираторов, около 10 тысяч комплектов защитных костюмов, 200 медицинских кроватей с матрацами и другое лабораторное оборудование. В ближайшее время НЛМК планирует передать дополнительно в Липецкую больницу скорой медицинской помощи медикаменты на сумму 800 тыс. рублей.

«Сегодня нашим врачам очень важна поддержка и власти, и бизнес-сообщества, и каждого жителя Липецкой области. Медицинские работники – герои нашего времени, и все мы это сейчас видим. Они являются главными творцами успеха в противодействии COVID-19, начиная с мер профилактики и до спасения больных в операционной. Врачи всегда были военнообязанными, и сегодня люди в белых халатах каждый день, как на войне. Они ежедневно вступают в борьбу за жизнь других, рискуя собственным здоровьем. Их труд заслуживает восхищения», – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.