«Но ощущаем ли мы эту победу жизни над смертью?» Митрополит Арсений обратился к верующим с Пасхальным посланием

Пасхальное послание Высокопреосвященнейшего Арсения, митрополита Липецкого и Задонского, главы Липецкой митрополии. 2020 г

Возлюбленные о Господе архипастыри, всечестные отцы, боголюбивые диаконы, иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

Христос Воскресе!

Сердечно поздравляю всех Вас с великим и радостным Праздником Светлого Христова Воскресения!

Вновь, по милости Божией, мы стали соучастниками празднования Пасхи Христовой.

Господь Иисус Христос Своим воскресением совоскресил и всех нас, верующих и любящих его, даровав каждому желающему радость вечной жизни. Наши же прародители, Адам и Ева, выбрав самолюбие вместо любви к Богу, своеволие, вместо послушания Творцу, отвернулись от Источника Жизни, утратив благодать Духа Святого, стали духовно пустыми и смертными, что стало уделом и всего человечества, ставшего на путь греха.

Господь же не забывал о венце Своего творения и через древних пророков говорил о Спасителе – рожденном от Девы Сыне Божием, который омоет на Кресте Своей кровью грехи наши, сокрушив этим дьявола, и, победив смерть, воскреснет.

Но ощущаем ли мы эту победу жизни над смертью? Или же, привязанные сердцем к земному, дрожим перед угрозой потерять временные блага? Можем ли мы говорить, что «жизнь жительствует», что зло побеждено, если реальность и будущность открывается нам всё новыми угрозами телесной смерти – терроризмом, разрушениями, попранием норм человеческого бытия или вредоносным поветрием, которое захватило в настоящее время весь мир?

При прохождении этих и других жизненных испытаний нам, православным христианам, не должно смущаться. Святитель Иоанн Златоуст, в свое время писал: соблазны и смущения потому входят в нашу жизнь, что Господь попускает врагу вступать с человеком в борьбу, дабы мы познали превосходство благодати, которую обрели в Крещении, доставляя каждому много случаев к получению венцов.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ, разделяя со всеми нами озабоченность по проведению богослужений в эти памятные и трепетные для каждого христианина дни, говорит нам:

…народы Земли проходят через особые испытания. Губительное поветрие распространилось по всему миру, достигнув пределов и наших стран. Власти применяют ограничительные меры, для того чтобы предотвратить взрывной рост эпидемии… нам же, православным христианам, не должно унывать или отчаиваться в этих сложных обстоятельствах, а тем боле поддаваться панике. Мы призваны хранить внутренний мир и помнить слова Спасителя, произнесенные накануне Его искупительных страданий: «В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир» (Ин 16:33).

Разделяя с Вами радость о Воскресении Христовом, поздравляю всех Вас с великим праздником Пасхи Господней! Праздником торжества жизни над смертью; добра над злом; света над тьмой! Пусть же льется колокольный звон пасхального ликования о Воскресении Христовом, о вечной жизни с Богом, из уст в уста, от сердца к сердцу по всей земле Липецкой, духовно взращенной нашими святыми предками епископами – святителем Митрофаном Воронежским и святителем Тихоном, Задонским чудотворцем, пробуждая и просвещая наши души светом Христовой любви. Наша пасхальная радость должна переполнять наши сердца и семейные очаги миром и любовью друг ко другу, несмотря на злостное поветрие, которое стало причиной скромного празднования святого праздника в наших приходских и монастырских общинах.

Удалим же из себя все злопамятство, простим всех, на кого таим обиду, и сами испросим прощения у тех, кого обидели, примиримся со всеми! Посвятим себя, заботе о ближних, о наших семьях, о наших приходах и обителях!

Мы верим и исповедуем, что святым Крестным подвигом и Воскресением Он сделал святую Церковь неприступной для ада!

Воистину Христос Воскресе!

+АРСЕНИЙ, МИТРОПОЛИТ

ЛИПЕЦКИЙ И ЗАДОНСКИЙ,

ГЛАВА ЛИПЕЦКОЙ МИТРОПОЛИИ

Пасха Христова, 2020 год

г. Липецк

Источник: Липецкая митрополия.