Новое в пропускном режиме. Ходить в ближайшие к дому аптеки и магазины, а также обращаться за неотложной медпомощью в Липецкой области разрешили без пропусков

В Липецке, Ельце, Чаплыгине и Задонске изменён порядок выдачи СМС-пропусков. Соответствующее постановление подписал глава региона.

Меняется способ получения цифрового кода. Теперь для оформления пропуска можно использовать любой документ, удостоверяющий личность. Ранее требовался только паспорт.

Для получения СМС-пропуска необходимо позвонить по номеру 8-800-450-48-58, затем в тоновом режиме ввести дату рождения в формате «ДДММГГГГ» и последние четыре цифры номера паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, а также указать цель получения цифрового кода. Все данные также можно продиктовать оператору по телефону.

Кроме того, изменился список целей получения пропуска. Ближайшие к дому магазины и аптеки можно посещать без использования цифрового кода. Также смс-пропуск не понадобится при обращении за экстренной (неотложной) медицинской помощью.

Ознакомиться с текстом постановления можно здесь.