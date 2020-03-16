Новую школу в Усмани введут в эксплуатацию в мае 2020 года

Заместитель главы региона Илья Тузов проинспектировал ход строительства школы в Усмани. Учебное заведение рассчитано на 800 мест и будет соответствовать всем современным требованиям. Ввести объект в эксплуатацию планируют в мае 2020 года.

Проектом предусмотрено разделение школы на два блока: основной учебный рассчитан на 560 учащихся, блок начального образования – на 240. Для удобства учебного процесса кабинеты и мастерские будут сгруппированы в секции по признакам родственных дисциплин и технологий. Каждая группа будет обеспечена лаборансткой комнатой.

В школе разместятся два спортивных зала. Будут обустроены игровая комната, помещение для группы продлённого дня, хореографическая студия, тир и тренажёрный зал. Для занятий рисованием создадут студию живописи.

Бассейн будет располагаться в отдельном двухэтажном здании. Вместимость – 64 человека в одну смену. Начальную школу с ним будет соединять внутренний переход.

Разработанный специально для усманской школы дизайн-проект предполагает инновационные решения помещений. Например, в коридорах предусмотрена грифельная поверхность стен, что создаст «эффект школьной доски». Это позволит сделать процесс обучения более увлекательным и интересным. В зонах рекреации будут выделены места как для активного отдыха, так и для уединения.

В блоке младшей школы при отделке применят яркие цвета – это должно стимулировать умственную деятельность детей. Для развития активности в коридорах оборудуют скалодромы.

Здания будут оснащены современной пожарно-охранной сигнализацией, системой охранного телевидения и сигнализацией всех входных групп.

Пришкольную территорию благоустроят. Она будет доступна не только учащимся, но и жителям прилегающего района. Со школой соседствует зона проживания детей-сирот и многодетных семей.

Стоимость строительно-монтажных работ по контракту составляет 707 млн рублей. Новое современное учреждение примет учеников уже 1 сентября текущего года.

«Подобные проекты очень важны. Мы работаем над тем, чтобы как можно скорее началось строительство школ и в других населённых пунктах региона. Дети должны получать образование в комфортных условиях», – подчёркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.