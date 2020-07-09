Новые знания помогут жителям региона стать востребованными на рынке труда

Бесплатно повысить квалификацию или пройти профессиональное обучение могут безработные жители Липецкой области. Обучение организует и оплачивает региональная служба занятости населения в рамках региональной государственной программы «Содействие занятости населения».

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции, применяются дистанционные образовательные технологии. Теория преподается в режиме онлайн, практическая часть проходит на действующих предприятиях. Так, в регионе практика организована для водителей погрузчика, трактористов, стропальщиков, крановщиков, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, парикмахеров, сообщили в управлении труда и занятости Липецкой области.

Полностью дистанционно обучаются безработные по программам: пользователь системы «1С: Предприятие 8»; IT-технологии в бухгалтерском деле на основе «1С: Предприятие 8»; IT-технологии в логистической деятельности. Программа «1С: Управление торговлей»; информационные технологии в HR-менеджменте на основе «1С: Зарплата и управление персоналом»; специалист по закупкам; специалист по экологии; оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин.

В целом в 2020 году обучение 550 безработных граждан организовано более чем по 33 профессиям, специальностям и программам. Оно проходило на базе 30 образовательных организаций Липецка и области. Средний период подготовки составляет 2,5 месяца.