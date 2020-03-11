Новый вид поддержки развития жилищного строительства на селе появился в этом году

В 2020 году дан старт реализации новой государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», сообщили в управлении сельского хозяйства Липецкой области. Обеспечению сельского населения доступным и комфортным жильем уделяется повышенное внимание и в регионе, и на федеральном уровне.

В рамках этого направления помимо уже существующих механизмов поддержки, в частности таких, как социальные выплаты на улучшение жилищных условий, с этого года жители села смогут воспользоваться новыми видами развития жилищного строительства. Одним из них является льготная сельская ипотека. Взять ипотечный кредит на строительство дома селяне смогут всего под 0,1-3% на срок до 25 лет в банках-участниках программы льготной сельской ипотеки.

Минсельхоз приступил к подписанию соглашений с банками-участниками программы льготной сельской ипотеки. Уже заключено соглашение с Россельхозбанком о предоставлении субсидий. Объем субсидии, предоставленной Россельхозбанку на компенсацию расходов в 2020 году, составит 789 млн рублей.

Льготная сельская ипотека направлена на повышения качества жизни людей, живущих в сельской местности. Реализация этого механизма поможет привлечь в агросектор городских жителей, остановить миграцию из сельских территорий в мегаполисы, а также приблизить уровень жизни селян к городскому. «Поддержка села многократно окупается привлечением инвестиций и повышением объемов производства сельскохозяйственной продукции, – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

После заключения соответствующих соглашений с Минсельхозом России кредитные организации проведут сбор и обработку заявок от потенциальных заемщиков, а министерство утвердит их реестр, что позволит уполномоченным банкам приступить к выдаче льготных ипотечных кредитов населению. «В Липецкой области с начала года ведется активная работа с руководителями муниципальных районов и главами сельских поселений с целью информирования населения об условиях участия в программе, – отметил начальник регионального управления сельского хозяйства Олег Долгих. – Были проведены выездные совещания с участием представителей Липецкого регионального филиала Россельхозбанка. Ведется сбор заявок».

В соответствии с законом «О федеральном бюджете» финансирование льготной сельской ипотеки в 2020 году составит 1 млрд рублей. По оценкам Минсельхоза России, это позволит улучшить жилищные условия 5,5 тысячи человек. Сейчас общее количество полученных от субъектов Российской Федерации и банков заявок превысило 22 тысячи.

Фото: липецкаяобласть.рф