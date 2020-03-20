Названо имя нового прокурора Липецкой области

Новым прокурором Липецкой области вероятнее всего станет Геннадий Анисимов, до настоящего момента занимавший должность заместителя прокурора Саратовской области. На этом посту он сменит Константина Кожевникова, который сложил с себя обязанности 18 марта. Указ об освобождении его от должности подписал Президент РФ Владимир Путин. Об этом со ссылкой на пресс-службу областного Совета депутатов сообщает LipetskMedia.

Генпрокуратура РФ внесла документы на нового руководителя. Бумаги сейчас находятся в работе. Вопрос о назначении Геннадия Аннисимова на новую должность рассмотрят депутаты на ближайшей сессии. По предварительной информации, она состоится в апреле.

ДОСЬЕ

Геннадий Анисимов родился в 1979 году городе Балаково Саратовской области. В 2001 году окончил Ивановский государственный университет по специальности «юриспруденция». Кандидат юридических наук.

В органах прокуратуры служит с 2001 года, последовательно занимая должности следователя прокуратуры Октябрьского района Костромской области, следователя, старшего следователя прокуратуры г. Костромы, старшего следователя отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры Костромской области, старшего помощника прокурора Костромской области по надзору за соблюдением законов о федеральной безопасности и межнациональных отношениях, Шарьинского межрайонного прокурора Костромской области, заместителя начальника отдела, начальника отдела по надзору за процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью органов внутренних дел и юстиции управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Свердловской области.

С февраля 2013 по февраль 2019 года состоял в должности старшего помощника прокурора Свердловской области по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму. В феврале 2019 года назначен заместителем прокурора Саратовской области. Классный чин – старший советник юстиции. Награжден знаком отличия «За верность закону» III степени.