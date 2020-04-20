О формах поддержки малого бизнеса расскажут онлайн 21 апреля

Администрация Липецкой области в условиях ограничительных мер для недопущения распространения коронавируса в регионе разрабатывает механизмы, направленные на стабилизацию работы бизнеса.

О федеральных и региональных формах поддержки 21 апреля в режиме онлайн расскажет начальник областного управления экономического развития Сергей Курбатов, о возможностях получить льготное кредитование – директор Липецкого областного Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Дмитрий Петухов.

Во время трансляции будут затронуты темы, которые особенно остро волнуют представителей малого бизнеса:

— Арендные каникулы

— Льготное кредитование под выплату заработной платы

— Отсрочка по кредитным платежам

— Отсрочки и льготы по налогам и страховым взносам

— Моратории на проверки и меры взыскания

— Продление сроков отчетности в ФНС

— Перечень пострадавших отраслей в связи с введением ограничительных мер

— Разрешение на работу в нерабочие дни

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов отмечает, что формирование дополнительных мер поддержки предпринимателям стало в том числе реакцией на многочисленные обращения представителей малого бизнеса на специальную горячую линию.

«Атмосфера конструктивного взаимодействия между властью и бизнес-сообществом способна стать одним из серьезных факторов в процессе выработки дополнительных мер поддержки малого бизнеса, который сегодня в силу введения ограничений из-за распространения коронавируса несет значительные убытки», – считает Игорь Артамонов.

Чтобы задать вопрос спикерам, нужно присоединиться к прямому эфиру. Начало трансляции в 16.00 (https://vk.com/predprinimatel48?z=video-26079174_456239182%2Fvideos-26079174%2Fpl_-26079174_-2). После эфира можно будет просмотреть запись.

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