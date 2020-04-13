О мерах поддержки предпринимателей расскажут на вебинаре 15 апреля

Вебинар «Меры поддержки МСП Липецкой области в условиях распространения коронавирусной инфекции» состоится 15 апреля в 11:00, сообщает Липецкая ТПП. Специалисты Союза «Липецкая торгово-промышленная палата», регионального управления экономического развития и центра «Мой бизнес» расскажут об актуальных мерах поддержки предпринимателей, финансовых и нефинансовых инструментах, а также об обстоятельствах непреодолимой силы в условиях пандемии.

Для регистрации необходимо до 11.00 14 апреля ЗАПОЛНИТЬ ФОРМУ или направить на e-mail: oz@liptpp.ru фамилию, имя, отчество и личную почту участника, на которую будут высланы пароль и ссылка на вебинар. Техническое тестирование состоится 14 апреля в 15.00. Более подробную информацию можно получить на сайте Липецкой торгово-промышленной палаты.

Новые меры по сохранению и поддержке малого бизнеса в период ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, постоянно разрабатываются как на федеральном уровне, так и в регионах. В Липецкой области эта деятельность ведется в тесном сотрудничестве с представителями бизнес-сообщества, встречи с которыми регулярно проводит глава региона Игорь Артамонов.