ОАО «Добринское АТП» временно отменяет часть рейсов

Как мы уже писали ранее, Президент России Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей в связи с недопущением распространения коронавирусной инфекции.

ОАО «Добринское АТП» на это время вынуждено внести коррективы в свою работу.

В частности, с 30 марта по 3 апреля временно отменяются следующие рейсы на пригородных муниципальных маршрутах:

Добринка – Политотдел, 11.00

Добринка — Пл. Вершина, 12.45

Добринка – Отскочное, 12.30

Добринка – Белоносовка, 13.00

Добринка – Алексеевка, 12.50

Отменяется и часть рейсов на маршруте Добринка – Липецк.

С 28 марта по 5 апреля

5.40, 12.40, с автостанции п. Добринка

9.15, 16.20, с автовокзала г. Липецк

4 и 5 апреля:

8.20, 15.30 с автостанции п. Добринка

11.40, 18.30 с автовокзала г. Липецк.

Администрация ОАО «Добринское АТП» попросила пассажиров с пониманием отнестись ко временным неудобствам.