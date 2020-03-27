ОАО «Добринское АТП» временно отменяет часть рейсов

Как мы уже писали ранее, Президент России Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей в связи с недопущением распространения коронавирусной инфекции.
ОАО «Добринское АТП» на это время вынуждено внести коррективы в свою работу.
В частности, с 30 марта по 3 апреля временно отменяются следующие рейсы на пригородных муниципальных маршрутах:
- Добринка – Политотдел, 11.00
- Добринка — Пл. Вершина, 12.45
- Добринка – Отскочное, 12.30
- Добринка – Белоносовка, 13.00
- Добринка – Алексеевка, 12.50
Отменяется и часть рейсов на маршруте Добринка – Липецк.
С 28 марта по 5 апреля
- 5.40, 12.40, с автостанции п. Добринка
- 9.15, 16.20, с автовокзала г. Липецк
4 и 5 апреля:
- 8.20, 15.30 с автостанции п. Добринка
- 11.40, 18.30 с автовокзала г. Липецк.
Администрация ОАО «Добринское АТП» попросила пассажиров с пониманием отнестись ко временным неудобствам.
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