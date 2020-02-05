Общество

Областная ярмарка приедет в Пушкино

1 час назад
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В четверг, 13 февраля, в с. Пушкино пройдет областная розничная ярмарка. Время ее работы: с 8-00 до 14-00 часов.

В ярмарке примут участие предприятия пищевой, перерабатывающей промышленности, потребительской кооперации, малого бизнеса, сельскохозяйственные товаропроизводители, заготовительные организации района и области. В широком ассортименте будут представлены товары народного потребления, овощная продукция, мясо говядины, птицы и многое другое.

Организатором ярмарки является управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, ответственными исполнителями – управление сельского хозяйства Липецкой области, ОКУ «Агенство содействия развитию торговой деятельности», администрация Добринского муниципального района.

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