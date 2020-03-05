Областной центр вошел в число крупных российских городов с высоким IQ

Липецк получил высокие баллы по индексу IQ городов, который впервые представил Минстрой России. Этот показатель позволяет определить базовый уровень цифровизации городского хозяйства и эффективность решений, внедряющихся по проекту «Умный город».

В Липецкой области идет широкое внедрение передовых цифровых и инженерных решений в городской инфраструктуре для повышения эффективности управления территорией и ее ресурсами, подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

«Разработана региональная программа «Умные города Липецкой области». Она включает мероприятия, направленные на повышение эффективности управления отраслями городского хозяйства за счет использования современных цифровых технологий, а также создание комплексной системы управления городом на основе данных, поступающих в режиме реального времени, внедрение механизмов электронной демократии и вовлечение жителей в управление городом», – отмечает Игорь Артамонов.

IQ городов рассчитывается по 10 направлениям и содержит 47 показателей. Методика расчета индекса предполагает деление городов на четыре группы по численности населения: крупнейшие (от 1 миллиона), крупные (от 250 тысяч человек до миллиона), большие и с населением менее 100 тысяч человек.

Липецк занял 15 место из 63 в категории крупных городов с интегральным индексом 41. На первых трех позициях расположились Химки, Балашиха и Тюмень. Индекс для каждого города равен сумме по 10 показателям: городское управление, умное ЖКХ, инновации для городской среды, умный городской транспорт, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности, туризм и сервис, интеллектуальные системы социальных услуг, экономическое состояние и инвестклимат, инфраструктура сетей связи.

В частности, при составлении рейтинга учитывались системы онлайн-мониторинга атмосферного воздуха, доля домов, оборудованных интеллектуальными счетчиками, наличие энергоэффективного городского освещения, публичных Wi-Fi сетей. IQ городов повышали системы онлайн-записи в медицинские учреждения, использование электронных карт для прохода в школы, ряд других сервисов. По словам экспертов, ключевым показателем эффективности городского хозяйства будет не само значение индекса, а величина его изменений от года к году, то есть развитие города, повышение доступности инноваций для городской среды.