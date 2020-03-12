Областную Доску почета обновят накануне праздника Весны и Труда

Чествование жителей региона, которые добились высоких показателей в работе, спорте, творческой и общественной деятельности, состоится в областном центре в 17-й раз в канун праздника Весны и Труда. Почетное право быть представленными в «Галерее передовиков» заслуживают лучшие труженики региона, представляющие различные сферы деятельности.

Как сообщили в управлении труда и занятости региона, на областную Доску почета заносятся работники организаций, действующих на территории области, а также индивидуальные предприниматели, достигшие высокого профессионального мастерства и добившиеся наивысших показателей в труде, внесшие заметный личный вклад в решение экономических, социальных и иных общественно значимых задач области, ставшие победителями конкурсов профессионального мастерства на территориальном, отраслевом, областном и иных уровнях, награжденные государственными наградами и удостоенные почетных званий Липецкой области, ставшие лауреатами государственных и областных премий за достижения в труде и творчестве. Выдвигают кандидатов органы государственной власти области, местного самоуправления, территориальные трехсторонние комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, общественные объединения и организации.

В настоящее время областное управление труда и занятости ведет подготовку торжественного открытия Доски почета «Трудовая слава Липецкой области». Областная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений рассматривает представленные материалы и до 1 апреля готовит предложение о занесении на Доску почета для утверждения главе региона. Портреты 30 лучших тружеников, занесенных на Доску почета, экспонируются в течение года. Их имена также будут вписаны в книгу «Трудовая слава Липецкой области». Лауреатам вручаются свидетельства и денежные премии в размере 100 тысяч рублей каждому. «Занесение на Доску почета – большая честь для каждого труженика региона, это высшая оценка его деятельности и достижений», – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.